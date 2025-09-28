Саркози заявил, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку

Экс-президент Франции Николя Саркози сообщил, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку.
— Я был готов ко всему, но не к этому, признаюсь. Все зашло еще дальше, чем я мог себе представить, были нарушены все пределы верховенства закона, — цитирует его издание Le Journal du dimanche.
Политик отметил, что не понимает причину применения наказания без отсрочки до рассмотрения апелляции.
25 сентября суд в Париже приговорил Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
Ранее суд признал Саркози виновным в участии в преступном сговоре, но оправдал его по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.
В июне бывшего французского президента лишили ордена Почетного легиона из-за коррупционного скандала и судебного разбирательства по этому факту. Также его обвинили по делу о прослушке, после чего признали виновным в «коррупции и торговле влиянием», что стало беспрецедентным приговором в отношении главы Франции. Политика приговорили к году лишения свободы.