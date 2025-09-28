Влияет ли безработица на будущую пенсию: россиянам дали ответ

Россияне, которые получают пособие по безработице, не получают пенсионные баллы. Об этом рассказала сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости.
«Несмотря на то, что период получения пособия, участие в оплачиваемых общественных работах и переезд по направлению службы занятости включаются в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты», — отметила Косихина. Поэтому, по её словам, время получения пособия напрямую не влияет на размер будущей пенсии.
Кроме того, сенатор заявила, что для получения пособия необходимо зарегистрироваться в центре занятости и при этом продолжать искать работу. Она напомнила, что максимальный срок выплаты пособия составляет шесть месяцев, а в некоторых случаях — три.
Ранее стало известно, что в 2025 году пенсия россиянина, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей благодаря федеральной социальной доплат.