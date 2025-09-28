Влияет ли безработица на будущую пенсию: россиянам дали ответ

«Несмотря на то, что период получения пособия, участие в оплачиваемых общественных работах и переезд по направлению службы занятости включаются в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты», — отметила Косихина. Поэтому, по её словам, время получения пособия напрямую не влияет на размер будущей пенсии.