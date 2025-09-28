В России у водителей с опасными заболеваниями начнут отбирать права

Депутат отметил, что новые правила касаются не только психических расстройств, но и случаев алкогольной зависимости или перенесённого алкогольного делирия. Похожие меры планируется применить и к владельцам оружия. Сейчас ситуация иная: даже при серьёзных заболеваниях водитель может оставаться за рулём до конца срока действия документа, который составляет десять лет.