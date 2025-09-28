Spiegel: в Германии стыдятся итогами работы Бербок в Генассамблее ООН

Недавние выступления Анналены Бербок в ООН и её работа на посту председателя Генеральной Ассамблеи вызывают в Германии не только критику, но и насмешки, а порой и чувство стыда. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«В Германии деятельность Бербок на новом посту воспринимается с иронией и неловкостью. Особенно обсуждают видео, где она выходит из жёлтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом», — отмечается в статье.
При этом издание напоминает, что президент США Дональд Трамп на последней сессии ООН открыто раскритиковал «зелёную экономику», которую активно поддерживает Бербок. В ответ на его замечания она лишь натянуто улыбалась, слушая критику в свой адрес.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала выяснить, почему микрофон Бербок отключился на словах о России.
Накануне офис Бербок оправдался из-за конфуза на выступлении.