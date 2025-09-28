Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Spiegel: в Германии стыдятся итогами работы Бербок в Генассамблее ООН

В ФРГ деятельность Бербок на новом посту воспринимается с иронией и неловкостью.

Источник: Комсомольская правда

Недавние выступления Анналены Бербок в ООН и её работа на посту председателя Генеральной Ассамблеи вызывают в Германии не только критику, но и насмешки, а порой и чувство стыда. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«В Германии деятельность Бербок на новом посту воспринимается с иронией и неловкостью. Особенно обсуждают видео, где она выходит из жёлтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом», — отмечается в статье.

При этом издание напоминает, что президент США Дональд Трамп на последней сессии ООН открыто раскритиковал «зелёную экономику», которую активно поддерживает Бербок. В ответ на его замечания она лишь натянуто улыбалась, слушая критику в свой адрес.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала выяснить, почему микрофон Бербок отключился на словах о России.

Накануне офис Бербок оправдался из-за конфуза на выступлении.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше