В аэропорту Курумоч задерживаются рейсы

В самарском международном аэропорту Курумоч фиксируются задержки рейсов из-за действующих ограничительных мер. Информация следует из онлайн-табло авиагавани.

В аэропорту Курумоч наблюдаются задержки.

В самарском международном аэропорту Курумоч фиксируются задержки рейсов из-за действующих ограничительных мер. Информация следует из онлайн-табло авиагавани.

«В настоящее время скорректировано расписание ряда авиаперелетов: четыре рейса задержаны на вылет из Анталии, Еревана, Екатеринбурга и Дубая. Два на прилет и вылет отменены из Москвы. Пассажирам необходимо отслеживать онлайн-табло и слушать голосовые оповещения в терминале», — предупреждает пресс-служба аэропорта.

Ранее задержки на прием и выпуск воздушных судов вводились в волгоградском аэропорту. Шесть рейсов были отменены для обеспечения безопасности пассажиров.