В аэропорту Курумоч задерживаются рейсы

«В настоящее время скорректировано расписание ряда авиаперелетов: четыре рейса задержаны на вылет из Анталии, Еревана, Екатеринбурга и Дубая. Два на прилет и вылет отменены из Москвы. Пассажирам необходимо отслеживать онлайн-табло и слушать голосовые оповещения в терминале», — предупреждает пресс-служба аэропорта.