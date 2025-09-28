Ричмонд
AP: Трамп обсудит меры предотвращения шатдауна с лидерами Конгресса 29 сентября

Глава Белого дома встретится с конгрессменами из-за угрозы шатдауна.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп планирует 29 сентября провести встречу с лидерами обеих партий в Конгрессе, чтобы обсудить меры по предотвращению приостановки работы федерального правительства — шатдауна. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, в Белом доме Трамп примет спикера Палаты представителей Майка Джонсона (республиканец из Луизианы), лидера республиканцев в Сенате Джона Тьюна (Южная Дакота), а также лидеров демократического меньшинства в обеих палатах — Хакима Джеффриса и Чака Шумера (оба из Нью-Йорка).

Ранее американский лидер заявил, что не собирается проводить встречи с лидерами демократов для обсуждения шатдауна. Он подчеркнул, что такие переговоры «не могут быть продуктивными». Неназванный собеседник Axios подчеркнул, что власти намерены «наказать» Демпартию за приостановку работы правительства.

