AP: Трамп обсудит меры предотвращения шатдауна с лидерами Конгресса 29 сентября

Ранее американский лидер заявил, что не собирается проводить встречи с лидерами демократов для обсуждения шатдауна. Он подчеркнул, что такие переговоры «не могут быть продуктивными». Неназванный собеседник Axios подчеркнул, что власти намерены «наказать» Демпартию за приостановку работы правительства.