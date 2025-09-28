Ричмонд
Глава МИД Кубы Паррилья: из-за США над Карибским морем нависла угроза войны

Американские военные занимаются «внесудебными расправами», ликвидируя суда в акватории Карибского моря.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что из-за действий ВС Соединённых Штатов над Карибском морем нависла угроза вооружённого конфликта.

Он подчеркнул, что действия Вашингтона являются неоправданными.

«Сегодня над Карибским морем нависает угроза войны в связи с абсолютно неоправданным развёртыванием военно-морских и военно-воздушных сил наступательного характера», — сказал Паррилья в ходе своего выступления на ГА Организации Объединённых Наций.

По его словам, американская под предлогом «борьбы с наркотрафиком» занимается «внесудебными расправами», ликвидируя суда в акватории Карибского моря.

Напомним, венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС Соединённых Штатов атаковал и захватил судно с рыбаками.

