Глава МИД Кубы Паррилья: из-за США над Карибским морем нависла угроза войны

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что из-за действий ВС Соединённых Штатов над Карибском морем нависла угроза вооружённого конфликта.
Он подчеркнул, что действия Вашингтона являются неоправданными.
«Сегодня над Карибским морем нависает угроза войны в связи с абсолютно неоправданным развёртыванием военно-морских и военно-воздушных сил наступательного характера», — сказал Паррилья в ходе своего выступления на ГА Организации Объединённых Наций.
По его словам, американская под предлогом «борьбы с наркотрафиком» занимается «внесудебными расправами», ликвидируя суда в акватории Карибского моря.
Напомним, венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.
Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС Соединённых Штатов атаковал и захватил судно с рыбаками.