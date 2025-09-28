В честь Дня Иркутской области Игорь Кобзев вручил государственные награды жителям Приангарья

В канун Дня Иркутской области, который отмечается 27-го сентября, губернатор Игорь Кобзев по поручению президента России Владимира Путина и от его имени вручил государственные награды жителям Приангарья. Среди наград были орден Почёта, два ордена «Родительская слава», пять медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока», нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», а также Почетные грамоты и благодарности президента России. Также был вручен знак отличия «Почетный наставник Иркутской области».
Всего награды за значительный вклад в различные отрасли экономики и сферы жизни, в развитие химической промышленности, машиностроения, транспортной инфраструктуры и здравоохранения получили 18 человек.
Игорь Кобзев обратился к участникам торжественной церемонии, отметив, что Иркутская область является уникальной территорией. Он сказал, что на берегах священного Байкала, где сотни дорог связали Азию и Европу, предки выковали легендарный сибирский характер и заложили основу для процветания этой земли. Губернатор подчеркнул, что в канун праздника награды вручаются тем, кто внес наибольший вклад в сохранение и развитие малой родины. Он добавил, что каждый из награжденных вносит значимый вклад не только в развитие Приангарья, но и всей страны.
Среди врученных государственных наград губернатор особо выделил орден «Родительская слава». Он сообщил, что это вторая такая награда в Иркутской области. Первый орден более десяти лет назад вручили семье Власовых из Иркутского района, а сейчас его получила семья Черныговых из Усолья-Сибирского, которая воспитывает 11 детей.
Глава Приангарья подчеркнул, что все награжденные заслуживают самого глубокого уважения и являются достойным примером для молодого поколения. По его словам, эти заслуженные награды свидетельствуют о достижениях и победах сибиряков, а также о верности жителей Иркутской области высоким нравственным идеалам, которые отличают граждан России.