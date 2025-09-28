В честь Дня Иркутской области Игорь Кобзев вручил государственные награды жителям Приангарья

Игорь Кобзев обратился к участникам торжественной церемонии, отметив, что Иркутская область является уникальной территорией. Он сказал, что на берегах священного Байкала, где сотни дорог связали Азию и Европу, предки выковали легендарный сибирский характер и заложили основу для процветания этой земли. Губернатор подчеркнул, что в канун праздника награды вручаются тем, кто внес наибольший вклад в сохранение и развитие малой родины. Он добавил, что каждый из награжденных вносит значимый вклад не только в развитие Приангарья, но и всей страны.