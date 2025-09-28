Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке сегодня пройдет празднование Дня тигра

Яркое мероприятие будет проходить с 12:00 до глубокого вечера.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня Спортивная набережная Владивостока превратится в эпицентр экологического праздника. Тысячи горожан в полосатых костюмах, музыка и интерактивные площадки — вот как столица Приморья отметит День тигра.

Праздник начнется в полдень с традиционного «Тигриного шествия». Участие в нем примут около трех тысяч учащихся, которые создадут яркую колонну от «Олимпийца» до фонтана.

Сразу после парада для гостей начнут работу тематические зоны. Здесь можно будет поучаствовать в мастер-классах, викторинах и научиться создавать поделки на природоохранную тематику.

Музыкальную программу откроет главная сцена в 13:00. Вечером, в 16:00, начнется выступление группы «Белый орел», а в 20:00 хедлайнер праздника — легендарная группа «Браво» — завершит мероприятие грандиозным концертом.

В целях безопасности вход на территорию праздника будет организован через рамки металлодетекторов. Разрешается проносить с собой воду в пластиковых бутылках объемом не более 0,5 литра.