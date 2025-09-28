Во Владивостоке сегодня пройдет празднование Дня тигра

Сегодня Спортивная набережная Владивостока превратится в эпицентр экологического праздника. Тысячи горожан в полосатых костюмах, музыка и интерактивные площадки — вот как столица Приморья отметит День тигра.
Праздник начнется в полдень с традиционного «Тигриного шествия». Участие в нем примут около трех тысяч учащихся, которые создадут яркую колонну от «Олимпийца» до фонтана.
Сразу после парада для гостей начнут работу тематические зоны. Здесь можно будет поучаствовать в мастер-классах, викторинах и научиться создавать поделки на природоохранную тематику.
Музыкальную программу откроет главная сцена в 13:00. Вечером, в 16:00, начнется выступление группы «Белый орел», а в 20:00 хедлайнер праздника — легендарная группа «Браво» — завершит мероприятие грандиозным концертом.
В целях безопасности вход на территорию праздника будет организован через рамки металлодетекторов. Разрешается проносить с собой воду в пластиковых бутылках объемом не более 0,5 литра.