В России заработает система автоматического лишения водительских прав

По его словам, в настоящее время выстраивается система мониторинга в реальном времени, которая предполагает интеграцию медицинских баз данных с базами МВД. Как только в систему поступает информация о наличии у водителя медицинских противопоказаний, в ГИБДД автоматически направляется сигнал об аннулировании прав без указания конкретного диагноза.