В России заработает система автоматического лишения водительских прав

В России с 1 марта 2027 года начнет действовать система автоматического аннулирования водительских прав при выявлении у их владельцев заболеваний, делающих управление транспортным средством опасным. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, в настоящее время выстраивается система мониторинга в реальном времени, которая предполагает интеграцию медицинских баз данных с базами МВД. Как только в систему поступает информация о наличии у водителя медицинских противопоказаний, в ГИБДД автоматически направляется сигнал об аннулировании прав без указания конкретного диагноза.
Депутат отметил, что ранее водитель мог продолжать управлять автомобилем до истечения срока действия прав, даже если у него появлялись серьезные заболевания, включая психические расстройства. Леонов выразил уверенность, что общество поддержит нововведение, подчеркнув, что аналогичные меры применяются в отношении владельцев оружия и лиц с алкогольной зависимостью.
Развитие системы мониторинга здоровья, по словам парламентария, идет в направлении совершенствования обмена информацией в реальном времени, а не увеличения частоты профосмотров. Цифровые системы здравоохранения позволяют получать необходимую информацию для профилактики правонарушений в интересах общества.
