Сенатор Косихина: Безработные россияне не формируют пенсионные коэффициенты

По её словам, период получения статуса безработного засчитывается в страховой стаж: в него включаются как сам период получения выплат, так и участие в оплачиваемых общественных работах или переезд по направлению центра занятости. Однако пособие не облагается страховыми взносами, поэтому пенсионные баллы в этот период не начисляются.