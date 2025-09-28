Певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко

Певица опубликовала фото и видео с возлюбленным: в белом платье и с букетом. Селена не оставила подписи, кроме даты, но Бланко назвал её в комментариях своей женой. Пара состоит в отношениях с июня 2023 года. Но лишь в декабре звезда решилась публично раскрыть свои отношения с продюсером.