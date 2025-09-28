Боец Козловский спас раненых сослуживцев во время штурма под огнём ВСУ

Российский военнослужащий Яков Козловский во время штурма опорного пункта Вооружённых сил Украины спас двух раненых товарищей, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что младший сержант Козловский действовал в составе штурмовой группы, военные выполняли задачу по захвату опорного пункта противника.
Одного из сослуживцев штурмовик вынес на себе, при транспортировке второго военного начался артиллерийский обстрел.
«Во время штурмовых действий двое боевых товарищей Якова получили пулевые ранения разной степени тяжести. Яков Козловский оперативно оказал первую медицинскую помощь раненым и стабилизировал их состояние. Оценив обстановку, Яков в первую очередь вынес на себе наиболее тяжело раненого товарища в район, куда прибыла группа эвакуации. При транспортировке второго российского военнослужащего начался артиллерийский обстрел со стороны противника», — говорится в сообщении.
В МО уточнили, что Козловский эвакуировал товарища под плотным огнём ВСУ, он также донёс сослуживца до группы эвакуации. Затем раненых доставили в безопасное место для оказания медпомощи.
