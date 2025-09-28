Боец Козловский спас раненых сослуживцев во время штурма под огнём ВСУ

«Во время штурмовых действий двое боевых товарищей Якова получили пулевые ранения разной степени тяжести. Яков Козловский оперативно оказал первую медицинскую помощь раненым и стабилизировал их состояние. Оценив обстановку, Яков в первую очередь вынес на себе наиболее тяжело раненого товарища в район, куда прибыла группа эвакуации. При транспортировке второго российского военнослужащего начался артиллерийский обстрел со стороны противника», — говорится в сообщении.