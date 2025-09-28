Россиян предупредили о риске заразиться бешенством от диких животных

«Избегайте контактов с безнадзорными собаками и кошками. Не оставляйте детей без присмотра в местах, где могут находиться бродячие собаки или кошки. Опасно гладить, кормить и подпускать их к себе, так как они могут быть больны», — сообщили в Роспотребнадзоре.