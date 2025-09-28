Ричмонд
Spiegel: В ФРГ стыдятся результатами работы Бербок в Генассамблее ООН

Недавние выступления Анналены Бербок в ООН и ее деятельность на посту председателя Генассамблеи вызывают насмешки и стыд в ФРГ. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel.

— В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает лишь насмешки и стыд, как и те видео, на которых она выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом, — сказано в статье.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего недавнего выступления в ООН раскритиковал «зеленую экономику», которую активно продвигает Бербок. В результате она натянуто улыбалась, слушая критику в свою сторону, отметили в публикации, передает РИА Новости.

Офис Анналены Бербок заявил, что отключение микрофона в момент представления российской делегации было вызвано технической неисправностью, и перенаправил запрос СМИ в секретариат ООН.

Бербок также отметила, что инцидент является технической ошибкой и не имеет отношения к ней или ее офису.

