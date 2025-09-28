Ричмонд
ТАСС: Мошенники создают вредоносные программы под видом приложений банков

Злоумышленники маскируются под приложения для оплаты, чтобы незаметно внедрить вредоносный код.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали распространять вредоносные программы, замаскированные под банковские приложения, которые позволяют украсть деньги при бесконтактной оплате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В частности, злоумышленники используют приложения для бесконтактных платежей, например, NFC Gate.

«Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю», — подчеркнули в МВД.

Недавно стало известно о новой схеме мошенников, которые предлагают россиянам «выиграть» в онлайн-казино. При этом они заманивают их в финансовую пирамиду. Жертвы получают письма на электронную почту с приглашением перейти по ссылке в закрытый Telegram-канал. Там обещают раскрыть секреты успешной игры.

После того как человек регистрируется, мошенники связываются с ним в личных сообщениях. Они требуют оплату за доступ к «уникальной» схеме заработка.

Ранее сообщалось, что злоумышленники все чаще прикидываются сотрудниками маркетплейсов и сервисов по доставке.