ТАСС: Мошенники создают вредоносные программы под видом приложений банков

Мошенники начали распространять вредоносные программы, замаскированные под банковские приложения, которые позволяют украсть деньги при бесконтактной оплате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
В частности, злоумышленники используют приложения для бесконтактных платежей, например, NFC Gate.
«Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю», — подчеркнули в МВД.
Недавно стало известно о новой схеме мошенников, которые предлагают россиянам «выиграть» в онлайн-казино. При этом они заманивают их в финансовую пирамиду. Жертвы получают письма на электронную почту с приглашением перейти по ссылке в закрытый Telegram-канал. Там обещают раскрыть секреты успешной игры.
После того как человек регистрируется, мошенники связываются с ним в личных сообщениях. Они требуют оплату за доступ к «уникальной» схеме заработка.
Ранее сообщалось, что злоумышленники все чаще прикидываются сотрудниками маркетплейсов и сервисов по доставке.