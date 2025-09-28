ТАСС: Мошенники создают вредоносные программы под видом приложений банков

Недавно стало известно о новой схеме мошенников, которые предлагают россиянам «выиграть» в онлайн-казино. При этом они заманивают их в финансовую пирамиду. Жертвы получают письма на электронную почту с приглашением перейти по ссылке в закрытый Telegram-канал. Там обещают раскрыть секреты успешной игры.