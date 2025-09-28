Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 сентября

Для Раков день будет благоприятным для деловых и семейных обсуждений, учебных занятий, а также для запросов в информационные службы. Контакты с представителями отдаленных регионов лучше планировать на первую половину дня. К вечеру возрастает вероятность бюрократических задержек и технических помех.