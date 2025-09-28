Минобороны предложило увеличить список болезней для мобилизации: их число достигло 35

Министерство обороны России расширило перечень заболеваний, которые препятствуют заключению контракта в рамках мобилизации. Теперь в списке 35 заболеваний, а не 26, как было ранее. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
В обновлённый список вошли все формы сахарного диабета (ранее учитывался только диабет I типа), врождённые аномалии развития, а также последствия травм аорты, крупных и периферических сосудов, если они сопровождаются умеренными нарушениями кровообращения и функций.
Также добавлены последствия переломов позвоночника, костей туловища и конечностей, включая осложнённые переломы длинных костей с частичным нарушением функций конечностей. Кроме того, в перечень вошли и другие заболевания.
Известно, что в феврале 2025 года Министерство обороны внесло изменения в категории годности, позволяющие военнослужащим с двумя-тремя ранениями продлевать контракт. Уточнялось, что новые правила направлены на сохранение здоровья солдат и их дальнейшую службу.
В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий права иностранных граждан, служащих в российской армии. Теперь они могут участвовать в боевых действиях не только при чрезвычайных ситуациях, военном положении и конфликтах, но и в случае мобилизации.
Также был изменён порядок увольнения контрактников. Если у военнослужащего есть несколько оснований для увольнения, он может выбрать одно из них. Исключение составляют особые случаи, такие как включение в реестр иностранных агентов.
Недавно стало ужесточено наказание за несвоевременное уведомление военкомата о смене адреса. Теперь штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей, а прежний трёхмесячный срок постановки на учёт исключён.
Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году Вооружённые силы пополнятся более 13 тысячами офицеров. Он подчеркнул важность их роли в защите суверенитета и национальных интересов России. При этом глава Минобороны уверен, что все они будут выполнены.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что страна продолжит развивать собственные Вооруженные силы для укрепления безопасности РФ и гарантии суверенитета.