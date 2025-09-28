Минобороны предложило увеличить список болезней для мобилизации: их число достигло 35

В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий права иностранных граждан, служащих в российской армии. Теперь они могут участвовать в боевых действиях не только при чрезвычайных ситуациях, военном положении и конфликтах, но и в случае мобилизации.