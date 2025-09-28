Ричмонд
СМИ: НАТО усилит присутствие в Балтийском регионе после якобы обнаружения дронов

Представители Североатлантического альянса намерены усилить присутствие блока в водах Балтийского моря после инцидентов с якобы зафиксированными над Данией беспилотниками. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщило агентство Reuters.

— В НАТО заявили, что модернизируют свою миссию в Балтийском море, добавив фрегат противовоздушной обороны и другие средства в ответ на появление БПЛА в Дании, — сказано в статье.

О том, какие конкретно страны-участницы НАТО предоставят эту технику, не сообщается.

25 сентября аэропорт города Ольборг в Дании закрыли из-за беспилотников в небе, три прибывающих самолета перенаправили в другие воздушные гавани.

22 сентября работа аэропорта Копенгагена была приостановлена из-за обнаружения нескольких дронов в непосредственной близости от воздушной гавани. Датская полиция сообщила, что в небе над аэропортом заметили от двух до четырех крупных беспилотников. Представитель аэропорта подтвердил факт приостановки работы, но от дальнейших комментариев отказался.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
