СМИ: НАТО усилит присутствие в Балтийском регионе после якобы обнаружения дронов

22 сентября работа аэропорта Копенгагена была приостановлена из-за обнаружения нескольких дронов в непосредственной близости от воздушной гавани. Датская полиция сообщила, что в небе над аэропортом заметили от двух до четырех крупных беспилотников. Представитель аэропорта подтвердил факт приостановки работы, но от дальнейших комментариев отказался.