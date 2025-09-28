СМИ: НАТО усилит присутствие в Балтийском регионе после якобы обнаружения дронов

Представители Североатлантического альянса намерены усилить присутствие блока в водах Балтийского моря после инцидентов с якобы зафиксированными над Данией беспилотниками. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщило агентство Reuters.
О том, какие конкретно страны-участницы НАТО предоставят эту технику, не сообщается.
25 сентября аэропорт города Ольборг в Дании закрыли из-за беспилотников в небе, три прибывающих самолета перенаправили в другие воздушные гавани.
22 сентября работа аэропорта Копенгагена была приостановлена из-за обнаружения нескольких дронов в непосредственной близости от воздушной гавани. Датская полиция сообщила, что в небе над аэропортом заметили от двух до четырех крупных беспилотников. Представитель аэропорта подтвердил факт приостановки работы, но от дальнейших комментариев отказался.