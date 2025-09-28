AP: Трамп встретится с конгрессменами из-за угрозы шатдауна

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в понедельник встретится с конгрессменами на фоне возможного шатдауна, сообщает Associated Press.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в администрации США. По его словам, Трамп встретится и с республиканцами, и с демократами.
«Встреча с участием спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера большинства в сенате Джона Туна, а также лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса и лидера меньшинства в сенате Чака Шумера была подтверждена чиновником Белого дома и другим осведомленным лицом», — говорится в сообщении.
Напомним, Трамп призвал представителей Республиканской партии в Конгрессе проголосовать за временное продление финансирования работы правительства. При этом он обвинил демократов в «стремлении спровоцировать шатдаун».
Кроме того, он заявил, что он готов к переговорам с лидерами Демократической партии США в Конгрессе, касающимся предотвращения возможного шатдауна.
Ранее председатель Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в случае приостановки деятельности федерального правительства в конце октября Соединённые Штаты столкнутся с серьёзным кризисом.