Биолог Хряпин объяснил атаку ядовитых божьих коровок на центральные регионы

В российских регионах сообщают о нашествии мелких ярких жучков. Дома россиян атаковали так называемые божьи коровки-арлекин или, по-научному, Harmonia axyridis. Почему насекомые стремятся в жилые помещения и опасны ли они, aif.ru рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.
«Этот вид, Harmonia axyridis, давно распространился по территории России. С наступлением холодов эти и другие другие виды божьих коровок начинают искать себе место для зимовки, забиться туда, где сухо и тепло. Жилые дома и квартиры в этом отношении становятся одним из идеальных вариантов зимнего убежища. Совершенно нормальное сезонное явление. Когда станет совсем холодно, они исчезнут. Однако те из них, кто спрячется в квартирах, могут принять начало отопительного сезона за начало весны и выползти из щелей, в которых спрятались на зиму. На светлых стенах и мебели после них остаются яркие желтые следы», — сказал он.
По словам биолога, божьи коровки-арлекины, как и ряд других представителей этого вида, ядовиты.
«Если их раздавить, то можно получить раздражение кожи. Если случайно проглотить такое насекомое, то можно отравиться. Сами по себе Harmonia axyridis не агрессивны и на человека не нападают. Их можно брать в руки, но при очень нежной коже возможно раздражение», — добавил он.
