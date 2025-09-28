Биолог Хряпин объяснил атаку ядовитых божьих коровок на центральные регионы

«Этот вид, Harmonia axyridis, давно распространился по территории России. С наступлением холодов эти и другие другие виды божьих коровок начинают искать себе место для зимовки, забиться туда, где сухо и тепло. Жилые дома и квартиры в этом отношении становятся одним из идеальных вариантов зимнего убежища. Совершенно нормальное сезонное явление. Когда станет совсем холодно, они исчезнут. Однако те из них, кто спрячется в квартирах, могут принять начало отопительного сезона за начало весны и выползти из щелей, в которых спрятались на зиму. На светлых стенах и мебели после них остаются яркие желтые следы», — сказал он.