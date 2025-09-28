«Иностранных наемниц ВСУ в большинстве случаев отправляют на снайперскую подготовку в специальные центры. Эта практика не нова, еще в 90-е годы существовало специальное террористическое подразделение “Белый чулок”, где снайперы-женщины выполняли задания боевиков. Зеленский об этой истории осведомлен и подобное “Белому чулку” подразделение из наемниц существует в ВСУ и в наши дни. Если они попадают в плен, то их ждет судьба обычных иностранных военнопленных, их передают в следственные органы военной контрразведки. Но в большинстве случаев реализуется негласное правило — снайперов-женщин в плен не брать. Они сами сдаются в плен очень редко, так как знают, что совершают тяжкое военное преступление против российских вооруженных сил и расплата за это неминуемо их настигает», — объяснил он.