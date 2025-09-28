Рогов: стаи дронов ВСУ убивают боевиков, решивших сдаться в российский плен

Украинские военные атакуют товарищей стаями дронов, когда они пытаются сдаться в российский плен, сообщил в беседе с aif.ru сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Сдача в плен — непростая задача для ВСУ, потому что остаться живым украинскому военному при сдаче в плен очень сложно. Как только их командование видит, что кто-то пытается сдаться, отдается приказ на уничтожение. Если боец ВСУ все же смог подать сигнал, что хочет попасть в российский плен, начинаются переговоры, но в процессе его сдачи бойца могут атаковать стаи дронов со стороны ВСУ. Они пытаются их убить», — отметил Рогов.
Эксперт отметил, что помогают в этом случае российские дроны, которые не только улавливают знаки решивших сдаться бойцов ВСУ, но и ведут их конкретными безопасными тропами.
Ранее Рогов сообщил, что российские бойцы ломают оборону ВСУ в Запорожье и берут их в клещи.
По его словам, сейчас российские военные особенно успешно продвигаются в районе Нововасильевки, Новониколаевки и Охотничьего.