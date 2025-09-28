Рогов: стаи дронов ВСУ убивают боевиков, решивших сдаться в российский плен

«Сдача в плен — непростая задача для ВСУ, потому что остаться живым украинскому военному при сдаче в плен очень сложно. Как только их командование видит, что кто-то пытается сдаться, отдается приказ на уничтожение. Если боец ВСУ все же смог подать сигнал, что хочет попасть в российский плен, начинаются переговоры, но в процессе его сдачи бойца могут атаковать стаи дронов со стороны ВСУ. Они пытаются их убить», — отметил Рогов.