Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов: стаи дронов ВСУ убивают боевиков, решивших сдаться в российский плен

Рогов отметил, что сдача в российский плен — сложная задача для бойцов ВСУ, поскольку товарищи начинают пытаться их уничтожить, как только узнают о планах сдаться.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные атакуют товарищей стаями дронов, когда они пытаются сдаться в российский плен, сообщил в беседе с aif.ru сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Сдача в плен — непростая задача для ВСУ, потому что остаться живым украинскому военному при сдаче в плен очень сложно. Как только их командование видит, что кто-то пытается сдаться, отдается приказ на уничтожение. Если боец ВСУ все же смог подать сигнал, что хочет попасть в российский плен, начинаются переговоры, но в процессе его сдачи бойца могут атаковать стаи дронов со стороны ВСУ. Они пытаются их убить», — отметил Рогов.

Эксперт отметил, что помогают в этом случае российские дроны, которые не только улавливают знаки решивших сдаться бойцов ВСУ, но и ведут их конкретными безопасными тропами.

Ранее Рогов сообщил, что российские бойцы ломают оборону ВСУ в Запорожье и берут их в клещи.

По его словам, сейчас российские военные особенно успешно продвигаются в районе Нововасильевки, Новониколаевки и Охотничьего.