Саркози назвал неожиданным решение суда приговорить его к реальному сроку

Бывший президент Франции Николя Саркози не ожидал, что суд приговорит его к реальному тюремному сроку. Об этом политик заявил журналистам.
«Признаюсь, я ожидал чего угодно, но не этого. Все зашло даже дальше, чем я мог себе представить. Были нарушены все границы закона. Это просто невероятно», — сказал он в беседе с газетой Le Journal du Dimanche.
Экс-глава государства утверждает, что обвинение не запрашивало такого наказания. По словам Саркози, неожиданный приговор не позволил его защите подготовить апелляцию.
Бывший президент также подчеркнул, что подобное решение суд может принять, когда этого требуют конкретные обстоятельства дела. Как утверждает политик, подобных оснований не было.
Саркози уточнил, что судьи в своём приговоре сослались на «риск нарушения общественного порядка». Экс-глава государства добавил, что готов отбывать срок, но никогда не признает вину в том, в чем он не совершал.
Напомним, 25 сентября суд приговорил Николя Саркози к пяти годам заключения в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании, проводившейся в 2007 году. Радиостанция RTL со ссылкой источник сообщила, что он будет отбывать наказание в парижской тюрьме Санте.