В России начнут отзывать водительские права при выявлении ряда болезней

— Как только появляется сигнал о том, что человеку права противопоказаны, сигнал идет в МВД. Там не написан его диагноз. Просто указано, что имеются медпоказания отозвать права. В МВД сигнал поступает, в ГИБДД, и человеку аннулируют права, — цитирует его ТАСС.