В России начнут отзывать водительские права при выявлении ряда болезней

В РФ будут отзывать водительские права при выявлении у их владельцев некоторых опасных заболеваний. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.
По словам парламентария, сейчас разрабатывается система мониторинга, которая будет работать в режиме реального времени. Идет совмещение медицинских баз с данными МВД.
Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. До принятия поправок водители смогут продолжать управлять транспортным средством до истечения срока действия прав, уточняется в статье.
Национальный автомобильный союз предложил разрешить россиянам сдавать экзамен на водительские права при самостоятельной подготовке к теоретическим экзаменам. В союзе отметили слабую подготовку преподавателей и незаинтересованность руководства автошкол в результатах учеников.