Казахстан накроет циклон: где ждать заморозков до −6 °C

Ночью в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), на востоке области сильный дождь, днем на севере области осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.