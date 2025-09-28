Казахстан накроет циклон: где ждать заморозков до −6 °C

- Дождь, переходящий в снег, похолодание до +3…+10°C днём, ночью — заморозки до −6°C, местами туман, гололедица и ветер 15−20 м/с ожидаются на севере и в центре страны;
- Чрезвычайная пожароопасность сохраняется на юге и юго-востоке;
- Ночью: туман и заморозки до −2°C будут на западной территории.
Штормовые предупреждения сохраняются:
Акмолинская область днем 28 сентября на севере, сутки
В Кокшетау 29 сентября ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем до 5−7 тепла. 30 сентября ночью 1−3 мороза.
В Астане днем ожидается резкое понижение до 10−12 тепла.
В Северо-Казахстанской области днем 28 сентября на севере, юге, востоке области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). 29 сентября ожидается понижение температуры воздуха ночью до 1−6 мороза, днем до 3−8 тепла.
Карагандинская область —
Костанайская область — 29 сентября на западе, севере области, 30 сентября на севере, востоке области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). 30 сентября ожидается понижение температуры воздуха ночью до 1−6 мороза, днем до 3−8 тепла.
Павлодарская область — 30 сентября ночью на юге, востоке области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). 29 сентября ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0−5 тепла, на западе, севере области заморозки 3 градуса, днем до 5−10 тепла. 30 сентября ночью 1−6 мороза.
Область Абай — 30 сентября на севере области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Днем 29 сентября на западе, севере области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10−15 тепла. 30 сентября ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0−5 тепла, на западе, севере области заморозки 3 градуса, днем до 10−15, на западе, севере области 5 тепла.
Восточно-Казахстанская область — 30 сентября ожидаются осадки, на юге, востоке области сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем 29 сентября на западе, севере области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10−15 тепла. 01 октября ночью понижение до 0−5 тепла, на западе, севере области заморозки 3 градуса.
28 сентября штормовые предупреждения ожидаются:
Ночью в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), на востоке области сильный дождь, днем на севере области осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
В Астане 28 сентября ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный утром и днем порывы 15−20 м/с.
В Кокшетау 28 сентября ночью и утром ожидаются осадки (дождь с переходом в снег).
Ночью на юге, востоке, днем на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман.
В Павлодарской области ожидается ветер северный, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на западе, востоке области порывы 15−18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром на севере области Ұлытау ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на северо-востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на востоке области туман. Ночью на западе, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.
Ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Актобе ночью ожидаюся заморозки 2 градуса.
В Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, западный на горных перевалах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью в горных районах области туман. Ветер юго-западный в горных районах области 15−20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 1 градуса. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.
В Атырау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный ночью на западе, юге области порывы 15−18 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.