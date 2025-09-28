Всё холоднее: погода в Беларуси 28 сентября

Погода в регионах.
Минск +11..+13°С. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Преобладание облачной погоды. Временами небольшой дождь (вероятность осадков 80−90%).
Брест +13..+15°С. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Преобладание облачной погоды. Возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30−40%).
Витебск +10..+12°С. Преобладание облачной погоды. Временами небольшой дождь (вероятность осадков 70−80%).
Гомель +9..+11°С. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%).
Гродно +13..+15°С. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Преобладание облачной погоды. Временами небольшой дождь (вероятность осадков 70−80%).
Могилев +10..+12°С. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Облачно. Временами небольшой дождь (вероятность осадков 70−80%).