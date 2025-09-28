Ричмонд
Всё холоднее: погода в Беларуси 28 сентября

28 сентября в Беларуси будет преобладать облачная погода. По данным Белгидромета, днем на большей части территории пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах — слабый туман. Ветер северо-восточный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем составит +9..+15°С.

Источник: Смартпресс

Погода в регионах.

  • Минск +11..+13°С. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Преобладание облачной погоды. Временами небольшой дождь (вероятность осадков 80−90%).

  • Брест +13..+15°С. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Преобладание облачной погоды. Возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30−40%).

  • Витебск +10..+12°С. Преобладание облачной погоды. Временами небольшой дождь (вероятность осадков 70−80%).

  • Гомель +9..+11°С. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%).

  • Гродно +13..+15°С. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Преобладание облачной погоды. Временами небольшой дождь (вероятность осадков 70−80%).

  • Могилев +10..+12°С. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Облачно. Временами небольшой дождь (вероятность осадков 70−80%).