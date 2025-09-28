Всё холоднее: погода в Беларуси 28 сентября

28 сентября в Беларуси будет преобладать облачная погода. По данным Белгидромета, днем на большей части территории пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах — слабый туман. Ветер северо-восточный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем составит +9..+15°С.