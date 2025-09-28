Друг умершего актера Александра Иовлева рассказал об их последней встрече

Советский и российский актер, режиссер, композитор и музыкант Александр Иовлев, умерший от рака, до последнего не сдавался и выглядел прекрасно несмотря на болезнь, сообщил aif.ru его друг Глеб.
Напомним, Иовлев скончался 22 сентября, спустя пять дней его похоронили. Актеру было 79 лет.
«Александр Вениаминович… Последний раз мы общались онлайн по телефону, когда был юбилей спектакля “Здравствуй, Мэри Поппинс”. Он выглядел прекрасно, надеюсь, что проблема со здоровьем, которая у него была, его в настоящее время не беспокоит…» — сказал он.
В последнее время, по словам друга, Иовлев проходил лечение в Германии, там же живут его дети.
Знакомые умершего композитора также рассказали, что перед смертью он писал музыку.
Иовлев в последние годы работал в «Театре за черной речкой», преподавал в СПбГУ.
Среди его постановок: «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Здравствуй, Мэри Поппинс!», «Урфин Джюс, или тайна трех камней», «Сторож для Ариадны».
Актер принял участие в нескольких телепроектах, включая «Тайны следствия», «Омут», «Тамбовская волчица».
