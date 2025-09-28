День труда отмечают в Казахстане 28 сентября

День труда — один из самых молодых праздников в календаре Казахстана. Он был официально учрежден первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в 2013 году и отмечается в последнее воскресенье сентября.
По данным пресс-службы правительства Казахстана, в стране на сегодня трудятся порядка 2,5 млн специалистов. Среди них шахтеры, металлурги, педагоги, энергетики, медицинские работники, строители, агрономы, технологи и другие.
В год рабочих профессий праздник приобрел особое значение, символизирующее глубокое уважение ко всем гражданам, чей добросовестный труд является основой развития общества.
Накануне премьер-министр принял участие в республиканском форуме «Еңбек адамы — Ел мақтанышы», посвященном празднованию Дня труда. От имени главы государства Олжас Бектенов вручил государственные награды представителям рабочих профессий, внесшим вклад в укрепление и развитие экономики Казахстана.
Обозначенный президентом на Национальном курултае принцип «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс» стал одним из главных ориентиров развития казахстанского общества.
На мероприятии с видеообращением к участникам форума обратился генеральный директор Международной организации труда Жилбер Фоссун Хунгбо. Он подчеркнул значимость представительных организаций работодателей и работников, которые играют ключевую роль в обеспечении социального диалога и содействуют инклюзивному и устойчивому развитию рынка труда.
Особенно важно, что сегодня социальные партнеры продолжают совместную работу, развивая этот диалог и определяя дальнейшие шаги.