Очередная попытка Зеленского вовлечь Североатлантический альянс в украинский конфликт обречена на провал, заявил главный редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.
Он уточнил, что если государства НАТО вступят в конфликт, Украина будет разгромлена.
По словам эксперта, Зеленский оторван от реальности, если полагает, что «вместо того, чтобы быть разгромленной, Украина перейдёт в контратаку». Даже сторонники Зеленского заметили, что с ним «что-то не так».
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Do Rzeczy.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что слова Зеленского после встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом обернутся для него полным провалом.