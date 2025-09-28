Ричмонд
Контрразведчик СБУ Яценко возглавлял известную пытками тюрьму в Мариуполе

Отмечается, что у Хараберюша в отделе Управления СБУ по Донецкой области служил до 2014 года блогер Владимир Золкин.

— Золкин был в дружеских отношениях с полковником Яценко, будущим начальником ГО КР УСБУ в Донецкой области, а также печально известной «Библиотеки» после гибели Хараберюша, — рассказал собеседник агентства.

Имеются данные, что Яценко сейчас находится в Днепропетровске.

23 сентября стало известно, что первым руководителем известного места пыток в аэропорту Мариуполя, получившего название «Библиотека», был сотрудник СБУ Александр Хараберюш. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. Он погиб 31 марта 2017 года в Мариуполе при взрыве машины.