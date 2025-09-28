Контрразведчик СБУ Яценко возглавлял известную пытками тюрьму в Мариуполе

Начальником тюрьмы под названием «Библиотека» в Мариуполе, где пытали несогласных с киевским режимом, после гибели в 2017 году Александра Хараберюша был глава отдела контрразведки СБУ в Донецкой области Артем Яценко. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Отмечается, что у Хараберюша в отделе Управления СБУ по Донецкой области служил до 2014 года блогер Владимир Золкин.
— Золкин был в дружеских отношениях с полковником Яценко, будущим начальником ГО КР УСБУ в Донецкой области, а также печально известной «Библиотеки» после гибели Хараберюша, — рассказал собеседник агентства.
Имеются данные, что Яценко сейчас находится в Днепропетровске.
23 сентября стало известно, что первым руководителем известного места пыток в аэропорту Мариуполя, получившего название «Библиотека», был сотрудник СБУ Александр Хараберюш. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. Он погиб 31 марта 2017 года в Мариуполе при взрыве машины.