Контрразведчик СБУ Яценко возглавлял известную пытками тюрьму в Мариуполе

Начальником тюрьмы под названием «Библиотека» в Мариуполе, где пытали несогласных с киевским режимом, после гибели в 2017 году Александра Хараберюша был глава отдела контрразведки СБУ в Донецкой области Артем Яценко. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.