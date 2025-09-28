Дмитрий Певцов посетил презентацию ИРИ в Москве с супругой и приёмной дочерью

Напомним, Ольга познакомилась с Алёной более десяти лет назад. Узнав, что девушка оказалась в трудном финансовом положении, актриса пригласила её пожить в свой дом. Со временем Алёна стала для Ольги и её супруга приёмной дочерью, хотя официально оформить опеку у них так и не получилось.
Ранее Институт развития интернета представил масштабную программу новых проектов на предстоящий сезон. Согласно представленной статистике, ИРИ поддержал свыше 1000 проектов на 63 млрд рублей в 2023—2025 годах, при этом съёмки проводились во всех 89 регионах России. Количество уникальных устройств, просматривавших проекты ИРИ, выросло на 30% до 7,3 млн, а время просмотра превысило 2 часа 20 минут в месяц на устройстве.
