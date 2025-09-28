Российские военные с помощью дронов выводят в безопасные места бойцов ВСУ, которые решили сдаться в плен, в противном случае, украинское командование их убивает, сообщил в беседе с aif.ru сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, на бойцов ВСУ, пытающихся сдаться в плен, украинское командование напускает целые стаи дронов, которые пытаются их убить.
«Дроны с нашей стороны при этом помогают. Они засекают бойцов ВСУ, которые решили сдаться в плен, и выводят определенными безопасными тропами к нам. Здесь уже украинские военные, которые решили больше не выполнять боевые задачи ВСУ, складывают оружие», — отметил эксперт.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что у Красного Лимана осталось узкое горлышко для бегства боевиков ВСУ.
Если они не успеют убежать, им придется сдастся в плен или погибнуть.