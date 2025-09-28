Ричмонд
В аэропорту Жуковский массовые задержки и отмены рейсов. Скрин

В международном аэропорту Жуковский (Раменское) возникли задержки с отправлением ряда рейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

В раменском аэропорту задержан ряд рейсов для обеспечения безопасности.

Согласно расписанию, отменены три рейса на прилет из Душанбе, Худжанда, Батуми. Также скорректировано расписание отправления на вылет трех воздушных судов: два из Батуми, один из Душанбе.

Согласно расписанию, отменены три рейса на прилет из Душанбе, Худжанда, Батуми. Также скорректировано расписание отправления на вылет трех воздушных судов: два из Батуми, один из Душанбе.

Ряд скорректированных рейсов ждет отправления онлайн-табло аэропортаРяд скорректированных рейсов ждет отправления онлайн-табло аэропорта.

Ранее приостановление работы аэропорта Курумоч вызвало задержки в терминале. Шесть рейсов ожидают отправления.