Туристы из Таиланда и Китая предпочитают отдыхать в Иркутской области

Иркутская область уверенно держит курс на развитие туризма, и главный магнит для путешественников — конечно же, легендарный Байкал. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, за последние пять лет количество посетителей природных достопримечательностей выросло с 143,8 до 202,8 тысяч человек. Для комфортного отдыха в области работают три современных визит-центра и 32 экологические тропы — есть маршруты на любой вкус, включая водные прогулки и пешие походы.