Туристы из Таиланда и Китая предпочитают отдыхать в Иркутской области

Иркутская область уверенно держит курс на развитие туризма, и главный магнит для путешественников — конечно же, легендарный Байкал. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, за последние пять лет количество посетителей природных достопримечательностей выросло с 143,8 до 202,8 тысяч человек. Для комфортного отдыха в области работают три современных визит-центра и 32 экологические тропы — есть маршруты на любой вкус, включая водные прогулки и пешие походы.
— Иркутская область ежегодно принимает более полутора миллионов российских и иностранных туристов. Годовой объем услуг в сфере туризма составляет 4,0 млрд рублей, — поделились эксперты.
В 2024 году турфирмы региона продали 87,4 тысячи путевок на сумму 7,4 млрд рублей. Средняя стоимость тура составила 50 тысяч рублей — вполне доступно для незабываемого отдыха!
Любопытная деталь: 99% туристов — наши соотечественники, причем 64% предпочитают путешествовать по России. Среди иностранных гостей лидируют китайцы (44%) и тайцы (38%). А когда жители Приангарья выбирают зарубежный отдых, их фаворитами становятся Таиланд, Турция и Китай.