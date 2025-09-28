Ричмонд
СБУ объявила в розыск актрису из сериала «Ликвидация» Полину Агурееву

Киевский режим обвиняет актрису Агурееву в поддержке действий России.

Заслуженная артистка РФ Полина Агуреева находится в розыске СБУ, следует из базы данных ведомства.

Актриса театра и кино была внесена в этот список в 2024 году. Киевский режим обвиняет её в поддержке действий России и якобы «незаконном пересечении границы».

В 2022 году Агурееву включили в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Владельцы ресурса объяснили своё решение её ролью в сериале «Ликвидация» и в связи с тем, что артистка поддерживает проведение Россией специальной военной операции.

Напомним, ранее СБУ объявила в розыск российского исполнителя Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Спецслужба обвинила его в якобы «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.

* По решению суда запрещен в РФ.