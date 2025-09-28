Вооруженные силы Украины готовят боевиков для картелей из Колумбии, завозя их в страну под видом наемников. Об этом aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.
«Режим Зеленского не брезгует ничем для достижения своих сомнительных преступных целей, в том числе и приглашая на службу ВСУ граждан Латинской Америки. Украинские агитаторы развернули широкомасштабную деятельность в Колумбии. ВСУ вступили в преступный сговор с картелями, пообещав им бесплатное обучение боевиков картелей в условиях реальных боевых действий. На Украине обучаются иностранные снайперы, стрелки, операторы дронов», — отметил он.
По словам Иванникова, колумбийцев заманивают не только обещанием больших гонораров, но и наркотиками.
«Эти наемники также в большинстве случаев являются наркозависимыми. В ВСУ им обещают наркотические препараты в неограниченном количестве и не запрещают их принимать на передовой», — уточнил он.
Из колумбийских наемников, как отметил военный эксперт, формируют специальные подразделения в зависимости от их навыков, физических возможностей и прочих факторов.
«Женщины, в отличие от мужчин, обладают выдержкой, что необходимо для снайпера-стрелка, и поэтому имеют определенные преимущества. Боевики ВСУ это хорошо знают, и поэтому пошли на такое аморальное с человеческой точки зрения преступления, как прием на службу иностранок. И число наемников и наемниц из Колумбии в ВСУ будет только расти», — добавил Иванников.
Ранее стало известно, что в районе Ямполя на лиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) была ликвидирована колумбийская наемница Нанис Майерли Родригес Кастаньеда.