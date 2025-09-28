Сенатор Косихина рассказала, кому повысят пенсии до конца года

С повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году также должны увеличиться минимальные размеры выплат по больничным, декретным и отпускным. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. С 2026 года МРОТ вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 093 рубля.