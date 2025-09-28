Ричмонд
Сенатор Косихина рассказала, кому повысят пенсии до конца года

До конца текущего года сотрудникам силовых ведомств и военным в отставке повысят пенсии. Об этом рассказала член комитета Совета Федерации по соцполитике Наталья Косихина.

— Повышение затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, которые проходят службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава фельдъегерской связи, — цитирует ее РИА Новости.

Повышение пенсий будет связано с индексацией окладов на 7,6 процента, пояснила сенатор.

Также пенсии вырастут у тех, кому в сентябре исполнилось 80 лет. С 1 октября они начнут получать увеличенные на 10 221,70 рубля выплаты, уточнила Косихина в беседе с агентством.

С повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году также должны увеличиться минимальные размеры выплат по больничным, декретным и отпускным. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. С 2026 года МРОТ вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 093 рубля.