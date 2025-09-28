Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп шокировал европейские государства высказыванием о том, что ЕС следует «единолично взять на себя ответственность за поддержку Украины», пишет Steigan.
В частности, глава дипломатии ЕС Кая Каллас после слов Трампа напомнила «корову на льду».
«Обращение Дональда Трампа к Европе с призывом самостоятельно разобраться с конфликтом на Украине вызвало шок в столицах ЕС и европейских странах. Главный дипломат ЕС, как её называют, Кая Каллас, больше обычного похожа на корову на льду», — говорится в публикации издания из Норвегии.
В материале также сказано, что всё свидетельствует о том, что Трамп пытается отстраниться от прямого участия в конфликте на Украине. Президент США планирует переложить всю ответственность за исход конфликта на страны Североатлантического альянса.
«Каллас заявила, что НАТО не существует без Соединённых Штатов, и она права. НАТО без Соединённых Штатов — это курица без головы», — отметил автор.
Ранее Каллас заявила, что Трамп не имеет права бросить украинских «партнёров».