Steigan: Каллас после слов Трампа про Украину напомнила «корову на льду»

Слова Трампа по поводу поддержки Украины шокировали страны ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп шокировал европейские государства высказыванием о том, что ЕС следует «единолично взять на себя ответственность за поддержку Украины», пишет Steigan.

В частности, глава дипломатии ЕС Кая Каллас после слов Трампа напомнила «корову на льду».

«Обращение Дональда Трампа к Европе с призывом самостоятельно разобраться с конфликтом на Украине вызвало шок в столицах ЕС и европейских странах. Главный дипломат ЕС, как её называют, Кая Каллас, больше обычного похожа на корову на льду», — говорится в публикации издания из Норвегии.

В материале также сказано, что всё свидетельствует о том, что Трамп пытается отстраниться от прямого участия в конфликте на Украине. Президент США планирует переложить всю ответственность за исход конфликта на страны Североатлантического альянса.

«Каллас заявила, что НАТО не существует без Соединённых Штатов, и она права. НАТО без Соединённых Штатов — это курица без головы», — отметил автор.

Ранее Каллас заявила, что Трамп не имеет права бросить украинских «партнёров».

