Адский котел: эксперт раскрыл, чем для ВСУ обернется побег из Заречного

Военный эксперт рассказал, что украинское командование бросило бойцов ВСУ под Красным Лиманом, осознав, что ничего хорошего им не светит.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики, воспользовавшись последним шансом на выживание, сбежали со своих позиций под Красным Лиманом и рассказали о своих «приключениях» на видео.

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал aif.ru, почему командование бросило бойцов ВСУ и чем для украинских боевиков обернется отказ от сдачи в плен.

Попали в жаркий котел.

Кадры побега украинских боевиков из Заречного (Кировск) под Красным Лиманом ранее появились в Сети. На видео недовольные своим командованием бойцы рассказали, что командиры бросили их еще пять дней назад.

Марочко, комментируя эту ситуацию, сообщил, что военные ВСУ прекрасно понимают, что ситуация в регионе складывается не в их пользу, поэтому хватают последний шанс и пытаются сбежать.

«В поселке Кировск, который украинские боевики переименовали в Заречное, для ВСУ действительно становится жарко. По сути, сформировался так называемый котел или огневой мешок. Российские войска вышли восточнее от поселка Ставки на трассу, а также с Заречного в северо-западном направлении идет продвижение наших войск», — отметил эксперт.

По словам Марочко, жаркий котел для ВСУ сформировался южнее населенного пункта Ямполовка.

Сбежали, бросив бойцов ВСУ.

Украинские командиры первыми сбежали из попавшего в котел участка возле поселка Заречное, добавил Марочко.

«Командование ВСУ, понимая, что ничего хорошего им в районе Заречного не светит, первым сбежало с линии боевого соприкосновения, оставив своих подчиненных умирать. Такие факты не редки, командиры ВСУ вообще не считаются со своим личным составом», — отметил эксперт.

Марочко добавил, что небрежное отношение украинских командиров к своим подчиненным вынуждает их сбегать с позиций и сдаваться в плен.

Сдача в плен, однако, тоже становится испытанием для боевиков ВСУ. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, попытки украинских бойцов сдаться в плен часто оборачиваются смертью для них — от рук своих же товарищей.

Командование ВСУ, вычислив попытку бойца сдаться в российский плен, насылают на него стаю дронов, пытающихся убить беглеца.

Выживут только в плену.

Украинские боевики, попавшие в полукотел под Красным Лиманом, выживут только сдавшись в плен. По словам Марочко, у боевиков ВСУ еще есть возможность сбежать с этой территории, в противном случае, они должны будут сдаться в плен или погибнуть.

«В ближайшее время украинские бойцы еще смогут сбежать через образовавшееся горлышко шириною примерно в 3 километра, но если они этого не сделают, то навечно останутся на этой территории. Если им повезет, они сдадутся в российский плен и останутся живы», — сказал он.

Скорую потерю Красного Лимана ожидают и на Украине. Местные аналитики считают, что ВСУ совсем скоро потеряют и сам Лиман, и Северск.

После освобождения этих регионов, по словам аналитиков, российские военные начнут наступление на Славянск.