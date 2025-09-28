Ричмонд
Землетрясение произошло на востоке Казахстана

На востоке страны было зафиксировано землетрясение, которое ощутили жители Семея. Специалисты уже провели мониторинг и сообщили его результаты, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: gov.kz

По данным министерства, сетью сейсмических станций было зарегистрировано землетрясение, очаг которого располагается на территории Казахстана, в 852 км на северо-восток от г. Алматы. Расчетная интенсивность составила 2 балла в Семее.

Изначально сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало. Позже специалистами «Казселезащита» был проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

"Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений. По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", — заявили в МЧС.