Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ноябре жители Башкирии будут работать в субботу

Изменения в рабочем графике ожидаются в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября и переносом.

Источник: Башинформ

Согласно производственному календарю на 2025 год, праздничный выходной день приходится на вторник 4 ноября. В целях рационального использования суббота 1 ноября объявлена рабочим днем, а предпраздничный понедельник 3 ноября — выходным.

То есть предпраздничная неделя будет для работников 6-дневной, зато в следующую неделю придется поработать лишь три дня.

Следующие длинные выходные теперь ожидаются только в новогодние праздники. Согласно проекту Постановления Правительства, они продлятся 12 дней — с 31 декабря года по 11 января включительно.

Кроме того, в 2026 году выходные по 3 дня ожидаются: в феврале на день Защитника отечества, на 8 марта, на первомай и День победы — в мае, и на День России в июне.