В ноябре жители Башкирии будут работать в субботу

Согласно производственному календарю на 2025 год, праздничный выходной день приходится на вторник 4 ноября. В целях рационального использования суббота 1 ноября объявлена рабочим днем, а предпраздничный понедельник 3 ноября — выходным.
То есть предпраздничная неделя будет для работников 6-дневной, зато в следующую неделю придется поработать лишь три дня.
Следующие длинные выходные теперь ожидаются только в новогодние праздники. Согласно проекту Постановления Правительства, они продлятся 12 дней — с 31 декабря года по 11 января включительно.
Кроме того, в 2026 году выходные по 3 дня ожидаются: в феврале на день Защитника отечества, на 8 марта, на первомай и День победы — в мае, и на День России в июне.