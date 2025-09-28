Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый месяц ребенок с насморком: врач объяснила, когда это норма

Педиатр Одзиляева: у детей считается нормой даже до 12 эпизодов простуды в год.

Источник: Комсомольская правда

Родители нередко переживают, что их ребенок слишком часто болеет простудами. Однако в большинстве случаев это нормально и даже полезно для формирования иммунитета. Врач-педиатр Мария Одзиляева рассказала KP.RU, почему дети так легко подхватывают болезни и когда нужно насторожиться.

— Ребенок может переносить до 10−12 эпизодов простуды в год, то есть практически каждый месяц в сезон простуд (с сентября по май). И это нормально. Такие данные подтверждает и ВОЗ. Если болезни проходят без тяжелых осложнений, это считается частью процесса «тренировки» иммунной системы, — пояснила медик.

По словам специалиста, дети чаще заболевают в коллективе. В группе или классе они плотно общаются, и поэтому постоянно обмениваются микробами. Осенью ситуацию усугубляет стресс. Организм после каникул перестраивается на новый режим, что может ослаблять иммунитет. Также дети в новом коллективе встречаются с патогенами, с которыми их иммунитет пока не знаком.

Однако если вместо легких простуд появляются тяжелые бактериальные инфекции — отиты, пневмония или ангины, — это повод обратиться к врачу. В таких случаях речь может идти действительно о проблемах с иммунитетом, требующих внимательного обследования.