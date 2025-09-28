Каждый месяц ребенок с насморком: врач объяснила, когда это норма

По словам специалиста, дети чаще заболевают в коллективе. В группе или классе они плотно общаются, и поэтому постоянно обмениваются микробами. Осенью ситуацию усугубляет стресс. Организм после каникул перестраивается на новый режим, что может ослаблять иммунитет. Также дети в новом коллективе встречаются с патогенами, с которыми их иммунитет пока не знаком.