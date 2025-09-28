Россиянам объявили о повышении пенсий: кого это коснется

Ранее уточнялось, что данным Соцфонда, средняя пенсия в России для женщин превышает выплаты мужчинам, но разница между ними незначительна и составляет около 200−300 рублей. Женщины получают в среднем 23 249 рублей в месяц, тогда как мужчины — около 23 028 рублей.