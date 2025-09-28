Ричмонд
Россиянам объявили о повышении пенсий: кого это коснется

Косихина: Сотрудникам силовых ведомств и военным увеличат пенсии до конца года.

Источник: Комсомольская правда

В России до конца 2025 года планируется повышение пенсий для сотрудников силовых органов и военных в отставке. Об этом в интервью РИА Новости сообщила сенатор Наталья Косихина.

Она уточнила, что повышение коснется окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих, как проходящих службу по контракту, так и по призыву, а также сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

Косихина подчеркнула, что рост пенсий будет происходить в соответствии с индексацией окладов, которая составит 7,6%.

Накануне сенатор рассказала, что россияне, которые получают пособие по безработице, не получают пенсионные баллы.

Ранее уточнялось, что данным Соцфонда, средняя пенсия в России для женщин превышает выплаты мужчинам, но разница между ними незначительна и составляет около 200−300 рублей. Женщины получают в среднем 23 249 рублей в месяц, тогда как мужчины — около 23 028 рублей.