Полковник Матвийчук: Купянск освободят к середине октября

Через две-три недели Купянск будет полностью взят под контроль российскими военными. Таким мнением с aif.ru поделился полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Я полагаю, через 2−3 недели будет получена информация, что Купянск взят под контроль нашими военными», — сказал он.
По словам военного эксперта, к настоящему моменту Купянск полностью окружен, наши военные находятся на северной окраине города. Штурмовые группы прорываются к центру Купянска и готовятся вести зачистку от ВСУ.