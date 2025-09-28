Ричмонд
Полковник Матвийчук: Купянск освободят к середине октября

Купянск будет полностью взят под контроль ВС РФ через две-три недели. Как отметил полковник Матвейчук, сейчас город полностью окружен российскими военными.

Источник: Аргументы и факты

Через две-три недели Купянск будет полностью взят под контроль российскими военными. Таким мнением с aif.ru поделился полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Я полагаю, через 2−3 недели будет получена информация, что Купянск взят под контроль нашими военными», — сказал он.

По словам военного эксперта, к настоящему моменту Купянск полностью окружен, наши военные находятся на северной окраине города. Штурмовые группы прорываются к центру Купянска и готовятся вести зачистку от ВСУ.