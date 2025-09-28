Родителям рассказали, можно ли укрепить детский иммунитет

С наступлением осени многие родители задумываются, как защитить детей от простуд и укрепить иммунитет. Врач-педиатр Мария Одзиляева объяснила KP.RU, что никакого «чудесного» средства не существует, но есть простые правила, которые реально помогают.
— Волшебных таблеток, «поднимающих» иммунитет, не существует. Но можно создать условия, при которых иммунная система ребенка будет работать максимально эффективно, — пояснила эксперт.
По словам специалиста, для этого важно следить за питанием. В рационе должны быть овощи, фрукты, мясо, рыба и молочные продукты. Огромное значение имеют полноценный сон и свежий воздух.
Кроме того, дети должны проводить на улице минимум 2−3 часа в день, играть в подвижные игры, а не сидеть в торговых центрах. Важны также привычки гигиены и комфортные условия дома: температура 18−22°C, достаточная влажность и регулярное проветривание.
— У детей обмен веществ быстрее, чем у взрослых, они вырабатывают больше тепла. Поэтому не кутайте малыша — в жаркой комнате он легко перегреется, что ослабит его иммунитет и сделает более уязвимым к инфекциям, — отметила медик.
Помочь может профилактический прием витамина D, но дозировку должен определить врач. А самой надежной защитой от опасных вирусов педиатр назвала прививку от гриппа.