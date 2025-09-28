Ричмонд
В 17 муниципалитетах Челябинской области стартовал отопительный сезон

В 17 муниципалитетах Челябинской области стартовал отопительный сезон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Такую цифру озвучили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

«Начата подача тепла в жилые дома Верхнего Уфалея, Карабаша, Катав-Ивановска, Коркино, Кусы, Кыштыма, Локомотивного, Миасса, Нязепетровска, Озерска, Пласта, Сатки, Снежинска, Трехгорного, Усть-Катава, Чесмы, Октябрьского округа», — говорится в комментарии.

На 27 сентября введены в работу 345 котельных, отапливается более 1,5 тыс. объектов социальной сферы и свыше 11,2 млн квадратных метров жилья.

Старт отопительного сезона определяется главами муниципалитетов с учетом среднесуточной температуры, которая должна быть ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд.

«Полное подключение теплоснабжения в регионе планируется завершить в начале октября», — говорят чиновники.

Накануне стало известно, что с 29 сентября отопительный сезон стартует в Нагайбакском и Кизильском районах. С 30 сентября тепло начнут подавать в Верхнеуральском районе, с 1 октября — в Миассе и Южноуральске.

По информации местных властей, он уже начался в Озерске, Копейске, Верхнем Уфалее, Снежинске, Чебаркуле, Кыштыме, Усть-Катаве, Катав-Ивановске, Кусинском и Ашинском районах, Саткинском округе, этот список немного отличается от данных, представленных министерством.