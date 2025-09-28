Ричмонд
Соседи Пугачевой в деревне Грязь сообщили, что особняк певицы сдают в аренду

В подмосковной деревне Грязь соседи певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина* рассказали, что замок звездной семьи сдается в аренду.

По словам жителя деревни Игоря, периодически в дом приезжает дочь артистки Кристина Орбакайте. Она якобы живет в особняке, когда выступает в РФ на корпоративах.

— Кроме того, соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда, — рассказал он изданию Aif.ru.

По его словам, жители деревни устали от любопытных, которые бывают тут даже с экскурсиями на автобусах.

— Каждый день чуть ли не толпами приезжают, — заявил мужчина.

Максим Галкин* полностью оплатил долг за электроэнергию в доме в деревне Грязь. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе АО «Мосэнергосбыт». В июне сумма задолженности превысила 432 тысячи рублей.

В августе к шоумену был подан судебный иск, но затем долг был погашен в полном объеме, отметили в Мосэнергосбыте.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.