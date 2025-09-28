Музыканта Мазаева оштрафовали за неоплаченный штраф за парковку

Первоначальный штраф был наложен на Мазаева за размещение транспортного средства без оплаты на парковке в Москве. Не выполнив обязательства по уплате в установленный законом срок, артист стал фигурантом протокола об административном правонарушении по статье, предусматривающей ответственность за уклонение от исполнения административного наказания.