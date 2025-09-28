Ричмонд
Атака ВСУ отражена над Ростовской областью

Дежурные силы ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Вражеские беспилотники были сбиты над тремя районами. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

