Атака ВСУ отражена над Ростовской областью

Срочная новость Дежурные силы ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Вражеские беспилотники были сбиты над тремя районами. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
